İstanbul'da çaldıkları araçları satan hırsızlar yakalandı İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalarak motor ve şase numaralarını değiştirip satan iki şüpheli, polis takibiyle yakalandı.

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DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından park halindeki otomobilleri çalan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Hırsızlık anları görüntülendi

Eyüpsultan, Bağcılar, Bahçelievler'de yapılan çalışmada şüphelilerin, bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin, araçların kapısını açarak içine girdiği, düz kontak yaparak çaldıkları görüldü.

6 hırsızlık olayının failleri yakalandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa, Kocaeli, ve İstanbul'da daha önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

Oto tamirciliği yaptığı öğrenilen İsmail D. (32) ile Hasan D.'nin (23) sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin, 6 otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, çaldıktan sonra otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenildi. Operasyonda bulunan otomobiller sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)