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    İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi, İzmir'de yakalandı

    Bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 şüpheli, İzmir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.07.2021 - 08:49
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    İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi, İzmir'de yakalandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da İstanbul Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü ve Y.B'yi yaraladığı iddiasıyla aranan 3 kişinin bulunduğu 34 CTR 867 plakalı otomobilin Bornova ilçesine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine, Ege Üniversitesi kavşağında havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

    3’Ü DE GÖZALTINA ALINDI

    Araç içindeki A.Ç., M.Ç., A.H.M., A.K. ve M.A.G'nin UYAP üzerinden sorgulamalarını yapan ekipler, A.Ç., M.Ç. ve A.H.M'nin İstanbul'da "kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı olduğunu tespit etti.

    Zanlılar, gözaltına alındı.

    İstanbul da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi, İzmir de yakalandı #1

    İstanbul da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi, İzmir de yakalandı #2

    İstanbul da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi, İzmir de yakalandı #3

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