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İstanbul'da çocuk parkı cayır cayır yandı

İstanbul'da çocuk parkı cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle çocuk parkında çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alev alev yanan park kullanılmaz hale geldi.