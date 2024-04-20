İstanbul'da bulunan çocuk parkında panik dolu anlar yaşandı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangında alevler kısa sürede yükselirken çocuk oyun grupları cayır cayır yandı.
Ekipler müdahale etti
Yoğun duman ve metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.
Park kullanılmaz hale geldi
Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi.
O anlar kamerada
Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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