İstanbul'da çocukla beraber hırsızlık yapan kadının rahatlığı pes dedirtti Sultangazi’de bir mağazaya müşteri olarak bir kadın ve kız çocuğu geldi. Şüpheli kadın içeride ürünlere bakarken yanındaki kız çocuğu mağaza önünden kıyafet alarak uzaklaştı. Kadın da kısa süre sonra mağazadan ayrılırken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.