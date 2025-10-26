İstanbul'da çocukla beraber hırsızlık yapan kadının rahatlığı pes dedirtti

- İstanbul Sultangazi'de bir kadın, yanında getirdiği kız çocuğuyla bir mağazada hırsızlık yaptı.
- Kadın içeride ürünlere bakarken, çocuk mağazadan kıyafet çaldı ve hızla uzaklaştı.
- Güvenlik kameraları anları kaydetti.
Kadın ve çocuğun hırsızlığı anbean kaydedildi...
İstanbul, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi’nde saat 17:45 sularında bir mağazada yaşanan olayda, yanındaki kız çocuğuyla mağazaya gelen kadın, yanında bulunan kız çocuğu ile ürünleri incelemeye başladı.
KADIN İÇERİDE, ÇOCUK DIŞARIDA
Şüpheli kadın mağaza içinde ürünlere bakarken, dış tarafta olan kız çocuğu aldığı kıyafeti mağaza önünden hızla uzaklaştırdı.
TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPTI
Kadın ise dikkat çekmemek için telefonla konuşuyormuş gibi yaparak mağazadan ayrıldı.
Olay anları, mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.