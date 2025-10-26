Abone ol: Google News

İstanbul'da çocukla beraber hırsızlık yapan kadının rahatlığı pes dedirtti

Sultangazi’de bir mağazaya müşteri olarak bir kadın ve kız çocuğu geldi. Şüpheli kadın içeride ürünlere bakarken yanındaki kız çocuğu mağaza önünden kıyafet alarak uzaklaştı. Kadın da kısa süre sonra mağazadan ayrılırken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:52
  • İstanbul Sultangazi'de bir kadın, yanında getirdiği kız çocuğuyla bir mağazada hırsızlık yaptı.
  • Kadın içeride ürünlere bakarken, çocuk mağazadan kıyafet çaldı ve hızla uzaklaştı.
  • Güvenlik kameraları anları kaydetti.

Kadın ve çocuğun hırsızlığı anbean kaydedildi...

İstanbul, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi’nde saat 17:45 sularında bir mağazada yaşanan olayda, yanındaki kız çocuğuyla mağazaya gelen kadın, yanında bulunan kız çocuğu ile ürünleri incelemeye başladı. 

KADIN İÇERİDE, ÇOCUK DIŞARIDA

Şüpheli kadın mağaza içinde ürünlere bakarken, dış tarafta olan kız çocuğu aldığı kıyafeti mağaza önünden hızla uzaklaştırdı.

TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPTI

Kadın ise dikkat çekmemek için telefonla konuşuyormuş gibi yaparak mağazadan ayrıldı.

Olay anları, mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

