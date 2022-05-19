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İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.
- 19.05.2022 - 10:24
İstanbul Küçükçekmece'de üç çocuk, trafikte tehlikeli hareketlere imza attı.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi üzerinde yaşları 10 ila 12 arasında olan 3 çocuk, bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi.
Patenli gençlerin yağmurda tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkınlığa uğrattı.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre; çocuklar zaman zaman düşme noktasına geldi.
Hem kendi canlarını hem de sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuklar, bir süre otobüse tutunarak devam edip gözden kayboldu.
İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu VİDEO