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    İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu

    Küçükçekmece'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.
    • 19.05.2022 - 10:24
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    İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Küçükçekmece'de üç çocuk, trafikte tehlikeli hareketlere imza attı.

    Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi üzerinde yaşları 10 ila 12 arasında olan 3 çocuk, bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi.

    Patenli gençlerin yağmurda tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre; çocuklar zaman zaman düşme noktasına geldi.

    Hem kendi canlarını hem de sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuklar, bir süre otobüse tutunarak devam edip gözden kayboldu.

    İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu VİDEO

    İstanbul da çocukların tehlikeli yolculuğu #1


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