İstanbul'da çocukların tehlikeli yolculuğu

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.