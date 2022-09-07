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    İstanbul'da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı

    İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik, 'Dar Alan' adı verilen uygulamada, 8 ilçede 4 bin 182 kişi Genel Bilgi Toplaması (GBT) sisteminde sorgulandı.
    • 07.09.2022 - 12:28
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    İstanbul'da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer, Bağcılar, Beyoğlu, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik 'Dar Alan' adı verilen uygulama yaptı.

    Ekipler uygulama kapsamında 2 günde toplam 4 bin 182 kişinin kimlik bilgileri GBT sisteminde sorgulandı.

    910 araç ve 341 motor plakası sorgulandı

    Ayrıca 910 araç ve 341 motor plakası sorgulandı. Uygulamada aranan bir şüpheli, 4 kaçak göçmen, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile uyuşturucu kullanan 1 kişiye işlem yaptı.

    Narkotik polisi aynı zamanda 289 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 41 gram bonzai, 35 gram eroin, 15 gram skunk, 5 adet ecstasy ele geçirildi.

    2 kişi gözaltına alındı

    Öte yandan Sarıyer'de bir adreste ise 53 gram marihuana, 5 gram tütün ve marihuana karışımı uyuşturucu madde, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme, 5 çeşit havalandırma malzemesi ele geçirildi.

    DHA'nın aktardığına göre uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi ile adreslerinde uyuşturucu madde bulunan M.B. ve M.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı #1

    İstanbul da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı #2

    İstanbul da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı #3

    İstanbul da dar alan uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı #4


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