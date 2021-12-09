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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:05
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    11 KİŞİ GÖZALTINDA

    Emniyet ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı VİDEO

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı #1

    ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı #2

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    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı #4

     

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