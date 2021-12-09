Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı VİDEO



ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.