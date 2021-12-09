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- İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 09.12.2021 - 09:30
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:05
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Emniyet ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı VİDEO
ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.