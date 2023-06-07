İstanbul’da dehşet: Beyzbol sopasıyla öldürüp, cesedini yaktı Evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan adamın cesedi, yakılmış halde bulundu. Cinayet polisleri, Etiyopya uyruklu kadın zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının evinde öldürülen adama ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulunurken kadının, talihsiz adamı başına beyzbol sopasıyla vurup öldürdüğü, daha sonra da cesedini yaktığı belirlendi.

İHA

İstanbul Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Özdemir'in kardeşi, emniyete giderek yardım istedi.

Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını belirten kardeş, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.

Öldürüldü, cesedi yakıldı

Polis Özdemir’i ararken, 11 Mayıs’ta Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde yakılmış bir kişinin cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, cesedin Halil Özdemir’e ait olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, Özdemir’in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi.

Özdemir’in bisikleti ise bulunamadı.

Etiyopya uyruklu kadın yakalandı

Cinayet büro uzmanları, önce Halil Özdemir’in gasbedilmiş olabileceğini değerlendirdi.

Yapılan araştırmada, Özdemir’in, Fatih’te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

Çalışmalarda, Özdemir’in buluştuğu kadının, Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi.

Polis, günler sonra cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu.

M.E.H., 25 Mayıs’ta yakalandı.

Kaskı ve kamerası evinden çıktı

Kadının yakalandığı evde yapılan aramada ise Özdemir’e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir’le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı.

M.E.H.’nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi.

Bunun üzerine M.E.H., evinin adresini verdi.

Yakınlaşmak isteyince beyzbol sopasıyla öldürdü

Evine gelen Halil Özdemir’in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H., bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla adamın başına vurdu.

M.E.H., cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çekçek diye tabir edilen arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı’na götürdüğünü ve ateşe verdiğini dile getirdi.

Öldürdüğü Halil Özdemir’in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.