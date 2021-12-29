Duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Altunizade Metro İstasyonu’na gelen dilenci, durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi.

Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi.

METRODA BULUNANLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak saymaya başladı.

Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İstanbul’da dilenci paralarını metroda saydı VİDEO