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    İstanbul'da dilencilerin çöpten yemek yeme numarası

    Beyoğlu Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yaparak çevredekilerden para isteyen yabancı uyruklu dilenciler, zabıta tarafından yakalandı.
    • 05.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:39
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    İstanbul'da dilencilerin çöpten yemek yeme numarası

    İstanbul Karaköy'de, yanlarında getirdikleri yiyecekleri çöpten çıkararak yiyormuş gibi numara yapan dilenciler tespit edildi.

    Tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ve 1 çocuk, Beyoğlu Kasımpaşa Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    Yüzünü gizlemeye çalıştı, para istemediğini söyledi

    Zabıta ekiplerini ve basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışan dilenci kadın, çevredekilerden para istemediğini öne sürdü.

    Yabancı uyruklu kadının yanındaki çocuk ise yerde bulunan ekmeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

    Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

    İşlem yapıldı

    Öte yandan, İHA'nın aktardığına göre yakalanan dilenciler, haklarında cezai işlem uygulanmak üzere Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul da dilencilerin çöpten yemek yeme numarası #1

    İstanbul da dilencilerin çöpten yemek yeme numarası #2

    İstanbul da dilencilerin çöpten yemek yeme numarası #3


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