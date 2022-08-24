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- İstanbul'da dilencilerin topladıkları paraları metrobüste sayma anları
İstanbul'da dilencilerin topladıkları paraları metrobüste sayma anları
Otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları bindikleri metrobüste saydı. O anlar kaydedilirken yolcuların şaşkın bakışları da dikkatlerden kaçmadı.
- 24.08.2022 - 10:49
- Güncelleme : 24.08.2022 - 11:33
İstanbul Cevizlibağ’da metrobüse binen dilendilerin görüntüleri, vatandaşları hayrete düşürdü.
Otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar, topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi.
Yere otorup para saydılar
Bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar, herkesin için yere oturdu.
İHA'nın haberine göre; keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı.
O anlar kaydedildi
Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul'da dilencilerin topladıkları paraları metrobüste sayma anları ViDEO