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İstanbul'da dilencilerin topladıkları paraları metrobüste sayma anları

İstanbul'da dilencilerin topladıkları paraları metrobüste sayma anları

Otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları bindikleri metrobüste saydı. O anlar kaydedilirken yolcuların şaşkın bakışları da dikkatlerden kaçmadı.