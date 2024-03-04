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İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybetti: Refüjü aşıp karşı şeride geçti

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybetti: Refüjü aşıp karşı şeride geçti Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve bir araca çarptığı kaza anları başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.