DHA
İstanbul'da trafik kazası panik dolu anlara neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde Pendik ilçesinde kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüjü aşıp karşı şeride geçti
Sürücü kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Araç, karşı şeride geçmesiyle birlikte yolda seyir halinde olan otomobile çarptı.
Son anda fark ettiler
Kazayı fark eden diğer sürücüler, son anda hızlıca şerit değiştirerek büyük bir felaketi önledi.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anları, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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