DHA
Hemen her gün trafikte tehlikeli anlar yaşanıyor.
Kural ihlalleri ağır yaralanmalara ve ölüme yol açıyor.
Bu durum ise bazı sürücüleri caydırmıyor.
Sosyal medyanın konuştuğu video
İstanbul'da kaydedilen bir görüntü de bunun bir örneği. Şile Otoyolu Şile istikametinde bir sürücü, otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak ilerledi.
Sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.
Araçtan kahkahalar yükselirken kimse tehlikenin farkında olmadu.
Uzun süre devam etti
Kendisinin, araçtakinin ve çevredekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde ilerledi.
Tehlikenin farkında olmayan arkadaşları da o anları sosyal medyadan paylaştı.
Görüntüler büyük tepki geçti.