İstanbul'da dükkanını sel suları basan esnafın isyanı İstanbul'da sağanak yağmurdan sonra yaşanan selde dükkanlarını su basan esnaflar isyan etti. Kovalarla su tahliye eden bir esnaf, İSKİ'den yardım istediğini fakat olumsuz cevap aldığını söyledi.

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AA

Yaklaşık 1 ay sonra İstanbul yine sele teslim.

Geçtiğimiz ay 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinden sona bugün de İstanbul sokakları adeta akarsuya döndü

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı.

Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Esnaftan İBB'ye isyan

Araçların adeta su dolu caddelerde yüzdüğü Büyükçekmece'de birçok iş yerini de su bastı.

İBB'nin yetersiz müdahalesi yüzünden iş yerlerini su basan esnaf adeta isyan etti.

Kovalarla su tahliye eden İstanbullular, yetkililerin aramalarına karşı kendilerine yardım etmediğini söyledi.

"İnsan bir gün zamanında gelir"

Müdahalenin yetersizliği karşısında kızgınlığını saklayamayan bir kadın, "Her sene 50 bin 70 bin TL'lik mallar ziyan oluyor. Her yer aynı kabul ediyoruz ama insan bir gün gelir... Bir gün gelir insan... Bir gün zamanında gelir! Yok yani..." sözleriyle isyan etti.

"İSKİ'yi aradık gelemeyiz dediler"

Bir diğer esnaf ise şu ifadeleri kullandı:

Su bastı, elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Şuradaki kanal her seferinde taşıyor. İtfaiyeyi aradık, o bizi İSKİ'ye yönlendirdi. İSKİ 'Yaklaşık 130 yerde basın var gelemeyiz' dedi. Biz de kendi başımızın çaresine baktık bir şekilde.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)