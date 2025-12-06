Abone ol: Google News

İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı

Cevizlibağ Metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Çarpan metrobüs nedeniyle ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 17:25
  • İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız bayılarak yola düştü.
  • Metrobüs çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
  • Şoför gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayıldı.

Bayılan kız çocuğu dengesini kaybetti ve yola düştü.

METROBÜS ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çocuk, bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, durakta bekleyen genç kız baygınlık geçirerek düşüyor.

Ardından metrobüs çarpıyor.

