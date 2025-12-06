İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı

- İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız bayılarak yola düştü.
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayıldı.
Bayılan kız çocuğu dengesini kaybetti ve yola düştü.
METROBÜS ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Çocuk, bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, durakta bekleyen genç kız baygınlık geçirerek düşüyor.
Ardından metrobüs çarpıyor.