İstanbul'da eğlence mekanında korona denetimi

Beyoğlu'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL ceza kesi

İstanbul'da Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerleri ve eğlence mekanlarını tek tek denetledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma esnasında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti.

Mekana baskın düzenleyen Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 14 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi.

14 KİŞİYE 51 BİN LİRA CEZA

14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL cezai işlem uygulandı. Mekan sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.









