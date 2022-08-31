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    İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

    Şişli'de yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine 196'şar lira ceza kesildi.
    • 31.08.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:27
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    İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

    İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik ‘Kısa mesafe’, ‘Yolcu seçmesi’ ve ‘Taksimetre açmaması’ ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi.

    Denetimler kapsamında Mecidiyeköy’de taksiler tek tek durduruldu.

    Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi.

    "İn bin yaptığımız için emniyet kemeri takmıyorum, kolayıma geliyor"

    Emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksik olan şoförlere ceza kesildi.

    DHA'nın aktardığına göre emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü "Emniyet kemerinden 196 lira ceza yedim. Yolcu indireceğim için takmadım. Sinyal ötüyor diye kemeri arkadan bağladım. İn bin yaptığımız için emniyet kemeri takmıyorum. Kolayıma geliyor" dedi.

    İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza ViDEO

    İstanbul da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza #1

    İstanbul da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza #2

    İstanbul da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza #3

    İstanbul da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza #4

    İstanbul da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza #5


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