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İstanbul'da emniyet şeridinde itfaiyeye engel olan sürücülere ceza

İstanbul'da emniyet şeridinde itfaiyeye engel olan sürücülere ceza Sultangazi'de emniyet şeridini kullanan ve itfaiye aracının geçişine engel olan 5 sürücüye toplamda 41 bin 304 TL cezai işlem uygulandı.