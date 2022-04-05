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    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi

    Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin evine gelen şahıs 'Buradan sağ çıkamayacaksınız' diye bağırıp ateş etti. Özel harekat polislerince vurularak yakalanan şahsa 46 yıla kadar hapis isteniyor.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:07
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    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi

    Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde 23 Şubat günü bir kadın daha dehşeti yaşadı.

    Tugay Adak isimli şahıs, boşanma aşamsında olduğu eşi İnci Adak'ın kaldığı binaya girdi.  Elindeki silahla eşinin ve çocuğunun bulunduğu daireye giremeyen Adak, üst kata çıktı.

    Adak, eşiyle görüşmek istese de İnci Adak ve annesi Saniye Özkan, şüphelinin görüşme talebini reddederek binadan ayrılmasını istedi.

    SİLAHI DOĞRULTUP TERÖR ESTİRDİ

    Bunun üzerine silahını belinden çıkaran Tugay Adak, pencereden bakan Saniye Özkan'a doğru "Dışarı çık. Yaptığını bütün kahpelikleri anlatacaksınız, yoksa kendimi vururum. Karımı nasıl sattın, kime sattın?" diye bağırmaya başladı.

    Bunu duyan İnci Adak'ın tepki göstermesi üzerine şüpheli koca, "Seni de kendimi de vuracağım." diye tehditler savurdu. Saniye Özkan daha sonra kızını içeri çekti. Bunun üzerine şüpheli koca, eve doğru bir el ateş etti.

    Şişli de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi #1

    SALDIRGAN, ATEŞ EDİP KAPI TEKMELEDİ

    Daha sonra bina kapısını kırarak içeri giren Tugay Adak, orada da iki el ateş etti. Bina içinde de eşinin bulunduğu dairenin kapısına tekmeledi.

    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşattı VİDEO

    "BURADAN KİMSE SAĞ ÇIKAMAYACAK"

    Teras katına çıkan Tugay Adak, şikayetçilere "Sizi öldüreceğim. Saniye, karım namusluydu sen namussuz yaptın. Sizi vuracağım, buradan kimse sağ çıkmayacak." diyerek ve silahla birkaç el daha ateş ederek şikayetçileri alıkoydu.

    Şişli de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi #2

    EKİPLERCE VURULUP YAKALANDI

    Tugay Adak, olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda vurularak yakalandı.

    Yaşanan korkunç olay sonrası, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

    İddianamede, şüphelinin şikayetçilerin hürriyetini kısıtladığı, daha sonra polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandığı, savunmasında da suçlamaları dolaylı olarak kabul ettiği yer aldı.

    Şişli de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi #3

    46 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    Eşi İnci Adak, anne Saniye Özkan, kardeşleri İpek Balta ve Durmuş Özkan ile aynı binada yaşayan akrabaları Yaren Özkan, Neriman Özkan'a yönelik şüphelinin zincirleme olarak "Silahla tehdit", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Mala zarar verme", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Hakaret", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal", "Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

    KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERİLECEK

    25 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tugay Adak, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Şişli de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi #4

    Şişli de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi #5


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