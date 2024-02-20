İstanbul'un Kağıthane İlçesi Talatpaşa Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu.
Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 TE 2561 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı.
Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A., kadına selektör yaptı.
“Eşime neden selektör yaptın”
Ardından kadının önüne geçen sürücü evine doğru devam etti. Sürücü Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi, aracıyla yanına geldi.
Araçtan inen adam, Eyüp A. ile “Eşime neden selektör yaptın?” diyerek tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında iddiaya göre adam, Eyüp A.’yı tehdit ettikten sonra ayrıldı.
İlginç olay kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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