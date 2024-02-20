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İstanbul'da eşini selektörle uyaran sürücüyü tehdit etti

İstanbul'da eşini selektörle uyaran sürücüyü tehdit etti Kağıthane'de sinyal vermeden dönüş yaptığı için selektörle uyardığı kadın sürücü tarafından takip edilen ve evinin önünde tehdit edilen sürücünün o anları kameralara yansıdı.