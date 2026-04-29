İzmir'de 13 yıl önce başına isabet eden kurşunla öldü, katili bulunamadı

İzmir'de 13 yıl önce öldürülen Arif Dallı’nın babası Şerafettin Dallı, faili meçhıl dosyalarının açılmasıyla birlikte umutlandı...

2013 yılının ilk dakikalarında, havai fişek kutlamalarını seyretmek için Bornova'nın Mevlana Mahallesi'ndeki evin çatısına çıkan Arif Dallı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Arif Dallı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aradan geçen 13 yıla rağmen Arif'i hayattan koparan şüpheli veya şüpheliler bulunamadı.

13 YIL GERİDE KALDI

Olay gününü anlatan Arif'in babası Şerafettin Dallı, "Yılbaşı gecesiydi ve kayınpederlerimizdeydik. Tüm akrabalar oradaydı. Sonra, 'Çatıya çıkıp havai fişekleri izleyelim' dediler.

Ben evde namaz kılıyordum. Havai fişekler atılır atılmaz, 'Arif vuruldu' dediler. Hemen alıp hastaneye götürdüm. Arif'in vurulduğunu orada öğrendik.

Olaydan 10 gün sonra da Arif'i kaybettik. 13 sene geçti hala katili bulunmadı." dedi.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik çalışmaların kendilerini de umutlandırdığını belirten Dallı, "Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak.

İçimde öyle bir his var. Sürekli bu olayı kimin yaptığını düşünüyoruz. Herkes yıllardır bir şey söylüyor. Ancak kesin olan hiçbir şey yok.

İnanıyorum ki oğlumun olayını da aydınlatacaklar. Lütfen bizim olayımızın da üstüne düşsünler." diye konuştu.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Dallı, şöyle devam etti:

"13 seneyi nasıl geçirdiğimizi bir biz, bir de Allah bilir. Ne bayram ne yılbaşı hiçbiri yok. Evden bile çıkmıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bu normal bir ölüm değil. Belirsiz bir olay. Ama inşallah Arif'in katili bu sefer ortaya çıkacak."