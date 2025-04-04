İHA
İstanbul Kadıköy'de, bölgede esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi.
SALDIRGAN TAKSİNİN CAMINI KIRDI
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti, ardından taksinin arka camını kırdı.
Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.
Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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