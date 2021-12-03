İstanbul'da etkili olan lodos balıkçıları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos, balıkçıları olumsuz etkiledi. Günlerdir tekneler denize açılamazken, bu durum balık tezgahlarına yansıdı. Piyasada balık azaldı, fiyatlar ise yeniden yükseldi.

İstanbul'da etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbullu çıkan fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken, 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos, birçok çatıyı uçurdu.

Fırtınadan en fazla etkilenen ise balıkçılar oldu. Lodos nedeniyle tekneler açılamadı.

Kuvvetli lodos ve rüzgar nedeniyle tekneler sahillerde kalırken, balık fiyatları artmaya başladı.

Tezgahlarda azalan balık sayısı, yüksek fiyat olarak geri döndü.

"HER GÜN 3 LİRA, 5 LİRA ZAM GELDİ"

Sarıyer Büyükdere Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Yaşar Güreşir, "Hava estiği zaman balık olmuyor, olmadığı zaman az geliyor, az gelen balık da pahalı oluyor.

Mesela, sarıkanatlar 80 liraydı oldu 100 lira, mezgitin kilosunu 30 liraya satıyorduk 50 lira oldu. Levrek, çipura zaten lodos oldukça her gün 3 lira, 5 lira zam geldi. Hamsi 30 liraya satıyorduk 40 lira oldu. Balık çok az ama lodos bittikten sonra düzelir diye düşünüyorum. O zaman fiyatlar biraz daha düşer" şeklinde konuştu.

Selçuk Topçu ise "Çinekop, istavrit boğazdan tutulduğu için lodostan dolayı büyük gırgırlar avcılık yapamıyor. Tutulan balık miktarı az olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu arada hamside bayağı azalma var. Hamsi Karadeniz'de bayağı çekildi." dedi.

"SULARA AĞ ATILAMADI, FİYATLARA YANSIDI"

Sarıyer, Garipçe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan, "Çalıştığımız alan Boğaz ve çevresi, lodos da Boğaz ve çevresinde çok büyük etki yaratıyor. En büyük avcılık, Boğaz ve çevresinde olduğu için lodosta çok büyük etkiliyor. Bu sulara ağ atılamıyor. Tabii bu fiyatlara bayağı yansıyor,

fiyatlar tavan yaptı. Bir haftadır balığa çıkılmıyor. Yani Marmara Denizi, Karadeniz çıkışı ve girişi çok büyük etkisi var onun için avlanamıyoruz.

Arkamda gördüğünüz teknelerin hepsi denizde olması gerekiyor ama doyurucu bir avcılık yok. Bu tekneler bir haftadır yatıyorlar. Mazot pahalı onun için boşa çıkmayalım diye yatıyorlar" diye konuştu.

"HER GÜN ÇIKIYORUZ AMA..."

Balıkçı Metin Kurşun ise "Balık yok, lodos esti mi deniz kuruyor. Zaten lodos öncesinde de denizde çok bir şey yoktu yani.

İnsanlar mazot parasına çalışıyordu. Üstüne lodos gelince balık hiç yok yani. Her gün çıkıyoruz ama mazot parasını bile çıkarmadan geri geliyoruz." dedi.