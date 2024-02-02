İstanbul'da evlenmek için para bulamayan çift kuyumcuyu soymaya çalıştı Sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına gelerek altınları çalma girişiminde bulunan ancak esnaf tarafından engellenen çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, film senaryolarını aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

Sabah saatlerinde bölgede bulunan bir kuyumcu, hırsızların hedefi oldu.

Ancak olayı gerçekleştirenler ise alışılmışın dışında...

Genç çiftten kuyumcuya sorgun girişimi

22 yaşındaki Azerbaycanlı Öznur H. ve 26 yaşındaki sevgilisi Enes E., bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirerek içeri girdi.

Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi.

'Evlenmek için para bulamadık' savunması

Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü.

Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

O anlar kamerada

İki soyguncunun tabancayla çalışanı tehdit ettiği ve esnafların soyguncuları etkisiz hale getirdiği anlar, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuyu soymaya çalıştığı sırada, esnafın içeri girdiği görülüyor. Esnafla şüpheliler arasında uzun süre arbede yaşanıyor.

"Kız öyle atletik ki camdan tezgahın üstüne atlıyor"

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi." diye konuştu.

"Esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attı"

Şüphelilere müdahale eden esnaflardan Mehmet Ali Avcı, "Bir bağırtı duyduk, kapıya baktığımızda esnafın dükkana koştuğunu gördüm ve ben de peşinden koştum. Kapıyı açtım iki maskeli kişi. Diğer esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attılar. İçeride kalan kadını da dışarı çıkardım. Dışarıda millete bağırdım, 'Polisi arayın hırsız var' diye." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)