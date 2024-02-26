İstanbul'da fazla para isteyen sürücü taksimetreyi açmadı Beşiktaş'tan gece saatlerinde aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, taksi şoförü müşterilerin ısrarına rağmen taksimetreyi açmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Gün geçmiyor ki taksi sürücüleri bir olayla gündeme gelmesin.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan olayda ise yine bir taksimetre krizi yaşandı.

Dün gece saatlerinde İstanbul’a gezmek için gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla Kuruçeşme’den taksiye binerek Şişli’ye gitmek istedi.

"Orası 180 lira yazıyor, ben 250 istiyorum"

Taksi şoförünün taksimetre açmadığını gören kadın, "Neden taksimetre açmıyorsunuz?" sözleriyle taksi şoförüne tepki gösterdi.

Taksici, "Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum." diye cevap verdi.

"Başka taksiye binin"

Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez, "Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?" diyerek taksi şoförüne çıkıştı.

Sürücü bunun üzerine, "Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin." diyerek müşterileri araçtan indirdi.

O anlar gündem oldu

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, "Taksici skandalı" başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Video kısa sürede gündem oldu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)