İstanbul'da fırın sahibi ekiplerin denetimine engel oldu: Kadın görevliye vurdu! İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından iş yerinde yapılan denetime karşı çıkan işletmeci, ekiplere saldırdı. Olayda iki hakkında işlem başlatıldı.

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DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde denetim sıratında tansiyon yükseldi.

Öğle saatlerinde bölgede bulunan bir fırında İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri denetim gerçekleştirdi.

Ekiplere engel olup kadın görevlinin eline vurdu

Fırın sahibi S.A ise ekiplere karşı çıktı. Görevli S.D. ve M.K.P.’ye tehdit ve hakaretlerde bulunarak dışarı çıkardı.

Bu sırada S.D. isimli kadın görevlinin de eline vurdu.

2 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda şüpheli S.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Şikayetçi olan 7 görevlinin ifadeleri alındı.

İşlem yapıldı

İş yeri sahibi S.A. ve O.A. hakkında “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul Sultanbeyli'de gıda denetim görevi esnasında saldırıya uğrayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personellerimize geçmiş olsun. Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)