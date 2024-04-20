İstanbul'da fırtına etkisi: Arabalı vapurda dalgalar araçların camını kırdı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 43 il için fırtına uyarısında bulundu...
Uyarı verilen kentlerden olan İstanbul'da etkili olan fırtına vatandaşları zor durumda bıraktı.
Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.
Araçların camları kırıldı
İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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