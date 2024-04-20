İstanbul'da fırtına etkisi: Arabalı vapurda dalgalar araçların camını kırdı Yenikapı-Yalova vapur seferinde park halindeki araçların camları damgaların şiddetiyle kırılırken, otomobillerinde bazı bölgelerinde göçükler meydana geldi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 43 il için fırtına uyarısında bulundu...

Uyarı verilen kentlerden olan İstanbul'da etkili olan fırtına vatandaşları zor durumda bıraktı.

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

Araçların camları kırıldı

İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)