İstanbul'da fırtına etkisi: Arabalı vapurda dalgalar araçların camını kırdı
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 43 il için fırtına uyarısında bulundu...

Uyarı verilen kentlerden olan İstanbul'da etkili olan fırtına vatandaşları zor durumda bıraktı.

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.

Araçların camları kırıldı

İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)