İstanbul'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Ataşehir İlçesinde bulunan Barbaros Mahallesi Ezgi Sokak üzerinde Hamza Öztürk hakimiyetindeki İveco markalı 45 PY 472 plakalı kamyon, yokuşu çıktığı sırada freni patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına çarptı, ardından da park halindeki A.A. ismindeki sürücüye ait Fiat marka 59 JE 497 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Maddi hasar meydana geldi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayda kamyonda bulunan sürücünün arkadaşı Ümit Sakallıoğlu, "Frenimiz üst tarafta tutmadı. Onlardan kaçalım derken geri geri kaydık duvara vurduk. Yaralı yok." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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