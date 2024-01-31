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İstanbul'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı Ataşehir'de yokuş çıktığı sırada freni patlayan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına vurdu, ardından park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.