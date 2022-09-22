İstanbul'da genç kadına yumruklu saldırının tanıkları konuştu

İlaç almak için girdiği eczanede yumruklu saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Beril S.'nin şiddet gördüğü anlara tanık olanlar, saldırganın vurup kaçtığını ifade etti.

26 yaşındaki Beril S., dün öğle saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Yeni Mahalle'de bulunan eczaneye geldi.

Genç kadın, ilaç almak için girdiği eczanede arkasından içeri giren ve hiç tanımadığı iddia edilen bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı.

Saldırgan aranıyor

Çenesinden yaralandığı öğrenilen kadın, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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"Kadın şoke oldu, babası burayı aradı"

Yaşananları anlatan Eczacı Gökhan Çakmak, "Kadın eczaneye geldi, kendisiyle ilgileniyordum. Birisi hızla içeri girdi. Arkasından vurdu, burada cam fanus vardı. Cam fanusun içerisinde kremler vardı, onlar da kırıldı. Biz farkına varmadan kaçtı gitti adam. Kadın şoke oldu, daha sonra babası burayı aradı. Ben olayı anlayamadım, ne olduğunu da fark etmedim. Hatta elinde ekmek vardı ekmekleri düştü." diye konuştu.

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"Kaçtı, elimizden bir şey gelmedi"

DHA'ya konuşarak ismini vermek istemeyen vale ise "Sadece adamın kaçışına tanık oldum. Koşarak uzaklaştı. Tam olarak göremedim. Kadına şiddet olduğunu anladık bundan dolayı olaya müdahil olmak istedik ama elimizden bir şey gelmedi. Bu aralar sıklıkla bu olaylar yaşanıyor, üzücü bir durum inşallah son bulur." dedi.





















