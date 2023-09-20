İstanbul'da gençler araçta çakmak çakarken deodorant sıktı! Patlama oluştu...

İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz ay akşam 23.00 sıralarında araçla gezmeye çıktığında dehşet anlar yaşadı.

Araçta deodorant sıkan gençler, deodorant düğmesinin takılı kalarak sıkmaya devam ettiğini fark etmeyince araçta çaktıkları çakmak sonrası bir anda patlama oldu.

Neye uğradığını şaşıran 2 genç, seyir halindeyken bir anda dehşeti yaşadı.

Alevlerin ortasında kalan gençler, LPG’li aracı hemen uygun bir noktaya çekerek söndürmeye çalıştı.

Gençlerin vücudunda yangınlar oluştu

Aracın söndürülmesinin ardından ilçede bir hastaneye giden gençlerin cildinin büyük oranda yandığı belirlendi.

Ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne getirilen 16 yaşındaki Emirhan Meşe’nin tedavisine hemen yoğun bakımda başlandı.

50'ye yakın ameliyat oldu

Vücudunun el, kol, yüz, bacak bölümleri gibi yüzde 60’ının ileri düzey yanık olduğu tespit edilen gence 18 günlük yoğun bakım sürecinde 50’ye yakın ameliyat yapıldı.

Zorlu süreçlerin ardından taburcu edilen Meşe, büyük korku yaşadıkları anlarını anlattı.

"Çakmak ateşlenince patlama oldu"

Silivri’de seyir halindeyken araçtaki patlama sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, şu ifadeleri kullandı:

Araç seyir halindeyken deodorant bazlı bir kozmetik ürün vardı, onu kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Ondan sonra araç içinde çakmak ateşlenince 2 saniye içinde yangın çıktı.



O an bir patlama oldu, arabanın arka camı da patladı. Araba seyir halinde gidiyordu, indik arabayı söndürdük. Sonra en yakın hastaneye gittik, ilk an vücudumu hissetmedim. İlk korkum kulaklarım biraz duyma kaybı yaşadığı için kulaklarımdan oldu. Pek de bir şey hissetmedim hastaneye gidene kadar.



Gittikten sonra fark ettim. Pazar akşamı saat 23.00-24.00 gibiydi, arkadaşımla arabada geziyorduk. 18 gün yoğun bakımda kaldım, bugün de taburculuğum var. Arkadaşım iyi, o benden önce taburcu oldu. Araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük, müsait bir yere çektik, sonra hastaneye başvurduk. Ailemi ben aradım, ilk 3-4 saat hiçbir şey hissetmedim.



Buraya gelince işlem gördüm, ameliyatlara girdim. Buradaki süreç yoğun bakımda tek kaldığım için sıkıcı ve daraltıcı bir süreçti ama sağlıktan önemli değil. Bir şeyim kalmadı, toparladığım için mutluyum. Aracı sürekli havalandırıp araç içinde çakmak ve yanıcı madde kullanmamalarını öneririm. Ailem bayağı üzüldü, onların üzülmesi de beni yordu. O yüzden biraz zordu.