İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahil kesiminde bulunan bir kafede, iki grup genç arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

BİRBİRLERİNE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Sinirlerin gerilmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

Kavgada şahıslar, işletmede bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay yerine polisin gelmesiyle kavganın son bulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir