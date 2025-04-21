İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahil kesiminde bulunan bir kafede, iki grup genç arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.
BİRBİRLERİNE SANDALYELERLE SALDIRDILAR
Sinirlerin gerilmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.
Kavgada şahıslar, işletmede bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlattı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay yerine polisin gelmesiyle kavganın son bulduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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