İstanbul'da gençlerin dövüş oyunu kamerada

Sultangazi'de basketbol sahasına giren 2 genç, dakikalarca yumruk ve tekmeler ile birbirlerine vurarak kavga etti. Gençlerin yanlarında bulunan arkadaşları kavgayı ayırmak yerine izleyerek taktikler verirken o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 14:43
  • Sultangazi'de iki genç, basketbol sahasında dakikalarca kavga etti.
  • Gençlerin arkadaşları kavgayı ayırmak yerine izleyip taktik verdi.
  • Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Sultangazi'de oyun oynanması için yapılan basketbol sahasına giren 2 genç, bilinmeyen nedenle dakikalarca yumruk yumruğa kavga etti.

Birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklar ile vuran gençlerin arkadaşları ise müdahale etmedi.

MAÇ GİBİ SEYRETTİLER

Tarafları ayırmadıkları gibi bunun yerine hem futbol maçı izler gibi izlediler hem de tezahürat yapıp taktik verdiler.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

