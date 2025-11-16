İstanbul'da gençlerin dövüş oyunu kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sultangazi'de oyun oynanması için yapılan basketbol sahasına giren 2 genç, bilinmeyen nedenle dakikalarca yumruk yumruğa kavga etti.

Birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklar ile vuran gençlerin arkadaşları ise müdahale etmedi.

MAÇ GİBİ SEYRETTİLER

Tarafları ayırmadıkları gibi bunun yerine hem futbol maçı izler gibi izlediler hem de tezahürat yapıp taktik verdiler.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.