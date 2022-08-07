İstanbul'da gerçekleşen trafik denetiminde 153 sürücüye ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan trafik denetiminde, 153 sürücüye ceza yağarken toplam 201 bin TL ceza kesildi.

Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik cezaları sürdürülüyor.

İstanbul'un 3 ilçesinde polis ekipleri abartı egzoz kullanımına ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saate kadar devam eden uygulamada, kurallara uymayan araçlara ceza yağdı.

Ters istikamete kaçan sürücü yakalandı

Abartı egzozlu otomobiller trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürülürken, ekipler kaldırım üzerinden ters istikamete kaçmaya çalışan bir motosikleti fark etti.

Sürücünün peşine takılan polis ekipleri şahsı yakaladıktan sonra alkol testi yapmak istedi.

Sürücü, alkol testine karşı çıkarak üflemedi. Bunun üzerine ekipler şahsı polis merkezine götürerek işlem yaptı.

İstanbul’da abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı VİDEO

201 bin 580 TL ceza kesildi

DHA'nın aktarımına göre; Denetimler kapsamında; 17'si abartı egzoz, 8'i alkollü, 18 ehliyetsiz ve çeşitli suçlardan 153 sürücüye işlem yapılırken, 201 bin 580 TL ceza kesildi. 21 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.













