Günlük kiralanan evlerde kurallara uyulmamasına ilişkin yürütülen çalışmada çok sayıda dairede denetim gerçekleşti. Sisteme kaydı olmayan işletmelere ceza yazıldı.

Yurt genelinde giderek artan günübirlik kiralık oda ve ev kullanımı, ekiplerin denetimlerini sıklaştırmalarına neden oldu.

İstanbul polisi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

104 Ekip, 226 personel ile eş zamanlı yapılan denetimlerde 287 günübirlik işletme, bin 260 kiralanan ev kontrolden geçirildi.

Kimlik bildirim sistemine kaydolmayanlara ceza

Polisin kontrolleri sırasında kalanların kimlik bildiriminde bulunmayan 13 işletmeye 147 bin 305 lira, kimlik bildirim sistemine kaydolmayan 8 işletmeye 160 bin 716 lira, çalışan bildirimi yapmayan 2 işletmeye 2 bin 324 lira olmak üzere toplam 310 bin 363 lira para cezası kesildi.

5 işletme mühürlendi

Kurallara uymayan 5 işletme de eksiklerini giderinceye kadar mühürlendi.

İstanbul'da günübirlik kiralık dairelere ceza yağdı VİDEO









