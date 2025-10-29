İstanbul'da güzellik merkezinde hırsızlık: O anlar kamerada

- İstanbul Sultangazi'de bir güzellik merkezinde hırsızlık yaşandı.
- Çalışanların müşterilerle ilgilendiği sırada bir kadın, kasadaki paraları çaldı ve yanlışlığı fark eden iş yeri sahibinin çocuklarını iterek kaçtı.
- O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki bir güzellik merkezinde saat 14.20 sıralarında bir hırsızlık olayı yaşandı.
Olayda iddiaya göre, güzellik merkezine gelen ismi öğrenilemeyen bir kadın, çalışanların arka tarafta müşterilerle ilgilendiğini fark etti.
İŞ YERİ SAHİBİNİN ÇOCUKLARIYLA SOHBET ETTİ
O sırada iş yeri sahibinin çocuklarıyla sohbet etmeye başlayan kadın, bir süre sonra kasaya doğru yönelerek paraları aldı.
HIRSIZLIĞI FARK EDEN ÇOCUK, KADINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Hırsızlığı fark eden çocuklardan biri kadına müdahale etmeye çalışırken, panikleyen kadın çocukları iterek güzellik merkezinden kaçtı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güzellik merkezindeki para hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, güzellik merkezine gelen kadının kasadaki paraları çalması ve çocukları iterek kaçtığı anlar yer aldı.