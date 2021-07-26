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- İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı
İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı
9 günlük tatilin ardından işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar metrobüslerde ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüslerin kapıları yoğunluktan güçlükle kapandı.
- DHA
- 26.07.2021 - 09:51
- Güncelleme : 26.07.2021 - 10:17
İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından işe gitmek isteyen vatandaşlar metrobüslere akın etti.
Haftanın ilk iş günü, sabah saatlerinden itibaren oluşan kalabalık yoğunluğa neden oldu.
Beylikdüzü ve Avcılar’dan hareket eden metrobüslerin uğradığı duraklarda büyük yığılma oldu.
ADIM ATACAK YER KALMADI
İşlerine yetişmek için metrobüse binmek zorunda olan vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe kuralına uyamadı.
Bazı metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Kapılar zor kapandı.
İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı ViDEO
PEŞ PEŞE SEFERLER KONULDU
Metrobüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla peş peşe seferler konuldu.
Vatandaşların duraklardaki yoğunluğu, kameraya yansıdı.