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İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı

İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı

9 günlük tatilin ardından işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar metrobüslerde ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüslerin kapıları yoğunluktan güçlükle kapandı.