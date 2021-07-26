Euro
10.1429
0.75%
Dolar
8.594
0.53%
Altın
501.01
1.12%
Borsa
1.354
0.19%
Bitcoin
322.200
8.82%
EXEN Coin
25.20
-1.02%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı

    9 günlük tatilin ardından işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar metrobüslerde ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüslerin kapıları yoğunluktan güçlükle kapandı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı

    İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından işe gitmek isteyen vatandaşlar metrobüslere akın etti.

    Haftanın ilk iş günü, sabah saatlerinden itibaren oluşan kalabalık yoğunluğa neden oldu.

    Beylikdüzü ve Avcılar’dan hareket eden metrobüslerin uğradığı duraklarda büyük yığılma oldu.

    ADIM ATACAK YER KALMADI

    İşlerine yetişmek için metrobüse binmek zorunda olan vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe kuralına uyamadı.

    Bazı metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Kapılar zor kapandı.

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı ViDEO

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #1

    PEŞ PEŞE SEFERLER KONULDU

    Metrobüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla peş peşe seferler konuldu.

    Vatandaşların duraklardaki yoğunluğu, kameraya yansıdı.

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #2

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #3

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #4

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #5

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü metrobüsler doldu taştı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir