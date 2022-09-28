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    İstanbul'da hakimiyetini kaybeden otomobil çocuğa çarptı

    Arnavutköy'de hakimiyetini kaybeden sürücü manav tezgahına çarparak bir çocuğu yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 28.09.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:55
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    İstanbul'da hakimiyetini kaybeden otomobil çocuğa çarptı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, dün sabah saatlerinde talihsiz bir kaza yaşandı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, sabah saatlerinde bir manavın reyonuna girdi.

    Yolda yürüyen iki kadın çarpılmaktan son anda kurtulurken, okula gide bir çocuk araçla tezgah arasında olduğu sırada, çarpmanın etkisi ile metrelerce geri fırladı.

    Yaralı kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu

    Ezilmekten son anda kurtulan öğrenci, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki müdahaleden sonra taburcu edildiği öğrenildi.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaşadıkları ve kaza sonrası panik, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    "Araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar"

    DHA'nın haberine göre, mahalle esnafı Mustafa Gürler, "Ben duyunca üzüldüm. Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış, duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi. Önlem alınması gerekiyor. Kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup, araçlarını yollara park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar." dedi.

    İstanbul da hakimiyetini kaybeden otomobil çocuğa çarptı #1


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