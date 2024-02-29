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İstanbul'da hem taksi şoförüne hem polis memuruna saldırdı: Tutuklandı

İstanbul'da hem taksi şoförüne hem polis memuruna saldırdı: Tutuklandı Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı.