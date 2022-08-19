Makine kablolarını çalan hırsızlar, polisin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

İstanbul Tuzla'da iki şahıs, bir iş yerinden hırsızlık yaptı.

Aydınlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, iş yerindeki kabloları tespit eden hırsızlar, 70 bin liralık malzemeyi alarak kaçtı.

Kabloların çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçu ile ilgili, şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Tuzla ilçesinde çalışma yürüttü.

Makine kablolarını çalıp kaçtılar

Makine kablolarının çalındığı ihbarını alan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeleri sonucunda 2 şüpheli şahsın iş yerinin arka giriş kapısından çeşitli aparatlar yardımıyla içeri girdiklerini belirledi.

İstanbul'da hırsızlar, 70 bin TL değerindeki kabloları çaldı ViDEO

Kaçtıkları taksi tespit edildi

Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri bir ticari taksiye yükledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Çalışmaların devamında şüpheli şahısların kaçtıkları ticari taksi plakası tespit edildi. Taksi sürücüsü ile yapılan görüşmede, şahısların Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde indiği belirlendi.

Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen şüpheli şahıslardan E.C.O., 15 Ağustos 2022 tarihinde Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yakalandı.

Benzer suçlardan 40 suç kaydı ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, S.T. isimli şüpheli şahıs ise aynı gün Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde gözaltına alındı.

E.C.O ve S.T. isimli şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada benzer suçlardan toplamda 40 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Hırsızlar, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.