DHA
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oldu.
Kısa ve aralıklarla süren yağış ise kazaya neden oldu.
Karaköy'de İETT otobüsü, refüjü aşarak korku dolu anlar yaşattı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan İETT otobüsü refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Otobüs, çelik bariyerlere çarparak durabildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış