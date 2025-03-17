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DHA

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oldu.

Kısa ve aralıklarla süren yağış ise kazaya neden oldu.

Karaköy'de İETT otobüsü, refüjü aşarak korku dolu anlar yaşattı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan İETT otobüsü refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Otobüs, çelik bariyerlere çarparak durabildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.