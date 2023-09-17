İstanbul'da iki ayrı çocuklu ailenin motosikletle tehlikeli yolculukları kamerada Gündüz saatlerinde köprü ve otoyolda kaydedilen 2 ayrı görüntüde, motosiklet sürücülerinin ihmalkarlıkları dikkat çekti. Çocuklarıyla seyahat eden sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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DHA

Motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Trafikte sık sık kendi canlarını ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan motosiklet kullanıcıları, sosyal medyada da tepki çekiyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

İki ayrı görüntü, iki ayrı ihmalkarlık

Trafiğin yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Otoyolunda kaydedilen iki farklı görüntülerde can güvenliği hiçe sayıldı.

İlk görüntüde motosiklet sürücüsünün kaskı olmasına rağmen eşi ve çocuğunun kask takmaması ve çocuğun ayakta seyahat ettiği anlar görülüyor.

İkinci görüntüde ise motosiklet sürücüsü de dahil hiç kimsenin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmadığı ve yoğun trafikte ilerlediği görülüyor.

O anlar kamerada

Motosikletteki iki yolculuk da diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir sürücünün duruma tepki göstererek, "Yazıklar olsun, bu kadar ucuz mu bu insanların hayatı" sözlerini söylediği de duyuluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)