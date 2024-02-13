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İstanbul'da ilginç olay! Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı

İstanbul'da ilginç olay! Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları kameraya yansıdı.