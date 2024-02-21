İstanbul'da inşaatta önlem alınmadı, veliler isyan etti Kadıköy'de okul çevresinde bulunan inşaat alanında önlem alınmadan yapılan çalışmalar, veliler tarafından tepki çekiyor.

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İHA

İstanbul Kadıköy'de Caddebostan Mahallesi'nde özel bir inşaat şirketinin yürüttüğü ve inşaat çalışmalarının devam ettiği alan, tepki topladı.

Kazı yapılan alanın çevresinin kapatılmadı ve önlem alınmadığı söylenirken, özellikle inşaat alanının okul çevresinde olması nedeniyle veliler isyan etti.

Vatandaşlar, gün içerisinde özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandığı bu sokak üzerinde inşaat alanında çalışmaların önlem alınarak yapılmasını istiyor.

"Herkes için tehlike saçıyor"

Durumdan şikayetçi olan Ekrem Özsoy, "Hemen burada anaokulu ve ileride de ilkokul ve lisenin arasında kalıyor. Sadece çocuklar için değil herkes için tehlike saçıyor. Karanlıkta birisi düşebilir.

İnşaat alanına giriş-çıkış ve sadece oraya bir bant çekmişler. Bir rüzgarda gidecek bir şey, keşke daha ciddi önlemler alınsa." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)