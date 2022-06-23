İstanbul'da İran adına çalışan suikast timi yakalandı

İstanbul'da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığı olan İran istihbaratı adına çalışan bir hücre, günübirlik kullanılan 3 ev ve Beyoğlu'nda bir otele düzenlenen operasyonla çökertildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) subaylarının, gizemli ve şüpheli ölümler silsilesi devam ederken, son olarak DMO'nun kilit isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei'nin geçen ay Tahran'da suikasta uğraması büyük yankı uyandırmış, Khodaei'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutan İran misilleme arayışına girmişti.

Saldırıya cevap verme arayışına giren İran'ın, Tel-Aviv ile Tahran arasındaki çekişmeyi Türkiye derinliğine taşıma amacında olduğu ifade ediliyor.

Suikastçılar iş adamı, turist ve öğrenci olarak Türkiye'ye gönderildi

Son dönemde İranlı bilim adamlarına ve Albay Hassan Said Khodaei'ye yönelik suikastler Tahran-Tel-Aviv hattında gerilimi tırmandırırken, İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere ‘iş adamı', ‘turist' ve ‘öğrenci' kılığında Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul'da bazı günübirlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesindeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları tespit edildi.

İran adına çalışan silahlı hücre ağına mensup kişilerin tamamının İranlı olmadığı ve içlerinde bazı yerel unsurların da bulunduğu öğrenildi.

Suikast şebekesi takibe alındı

Bu sırada eylem planı arayışında oldukları saptanan ve kaç kişi oldukları henüz resmi makamlarca açıklanmayan suikast şebekesi, Türk güvenlik birimlerince uzun süredir takibe alınarak ülkedeki her hareketi mercek altında tutuldu.

Silahlar ile birlikte kaldıkları evlere ve Beyoğlu'ndaki bir otele baskın yapıldı

Suikast silahları ile birlikte günübirlik evlere ve Beyoğlu'ndaki bir otele yerleşen İran hücresine yönelik perşembe günü gece vakti baskın yapıldı. Saldırı tasarlayan İranlılar, gözaltına alındı.

Eylemin amacı İsrail'le normale dönen ilişkileri zedelemek

Muhtemel bir saldırıyı güvenlik birimleri engellerken, eylemin amacının ise son dönemde olumlu adımlar atılan ve 15 yıl aradan sonra normale dönen Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmak olduğu iddia ediliyor.

Yıllar sonra başlayan diyaloğun ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu yılın başlarında Ankara'yı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen ay İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Said Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı misilleme arayışında olduğu değerlendirilen İran'ın, iki taraf arasındaki çekişmeyi Türkiye'ye taşıma arayışında olduğuna işaret ediliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı, İstanbul'daki vatandaşlarını uyarmıştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul’da yaşayan İsrailli vatandaşlara yönelik “Kenti hemen terk edin” çağrısında bulunmuştu.