İstanbul'da iş yerine gelen hırsızlara kurşun yağdırdı: 2 yaralı Çatalca’da bir iş yerine giren hırsızları fark eden iş yeri sahibi, şüphelilere kurşun yağdırdı. Olayda 2 hırsız yaralanırken o anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi Çatalca Caddesi'nde, sahte plakalı olduğu tespit edilen panelvan araç ile hurda deposuna giren 4 şüpheliden ikisi araçta beklerken, ikisi etrafı kontrol ettikten sonra bakır gibi değerli hurdaları araca yüklemeye başladı. Hırsızları görünce ateş etti Bu sırada deponun başka bir bölümünde bulunan iş yeri sahibi O.C., şüphelileri fark edince ruhsatlı silahıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu hırsızlık şüphelisi İ.S. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, araca atlayarak olay yerinden kaçıp, kendi imkanlarıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. 1 kişi ağır yaralandı Ağır yaralanan İ.S. hastanede tedavi altına alınırken, bacağından vurulan Y.E. hastane kaydını yaptıktan sonra hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan iş yeri sahibi O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ağır yaralanan şüpheli İ.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurda deposunda yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.