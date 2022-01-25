Kar yağışının ardından işe giden vatandaşlar, yolların açık olmaması ve otobüsün gelmemesine tepki gösterdi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı felç etti. Birçok yol kapanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece’de yolların kapandığı güzergahlarda vatandaşlar işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Özel araçların valilik kararıyla trafiği çıkışı yasaklanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi.

OTOBÜS SEFERLERİ AKSADI

Ancak otobüslerin de gelmemesi nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların karlı yol ve kaldırımda yürümekte zorluk çektiği görüldü.

“KALDIRIMDA DÜŞTÜM HİÇ TUZLANMA OLMAMIŞ”

Yürümekte zorluk çeken bir kadın, “Kaldırımda şimdi düştüm, hiç tuzlanma olmamıştı. Her taraf böyle. Belki belediye yetişemiyor ama esnaf da tuzlamamış.” dedi.

İstanbul’da işe giden vatandaşlardan yolların durumuna tepki VİDEO



“ARABA GELMEDİ VE YÜRÜYORUM”

Yaklaşık 45 dakika otobüs beklediğini söyleyen başka bir vatandaş, “Sultan Murat’tan metrobüse gidecektim ama araba gelmedi ve yürüyorum. Her taraf kapalı, İmamoğlu gitsin balık keyfi yapsın.” diye tepki gösterdi.

“İŞE GİTMEK ZORUNDAYIM”

Yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüdüğünü anlatan bir vatandaş ise, “Bezirganbahçe’den buraya kadar yürüyorum. Normalde 15 dakikada bir araba gelir, en az 4 kilometre yol var, yürüdüm. İşe gitmek zorundayım. Hiç belediye çalışmıyor, şu rezalete bak. İnsan gece gündüz çalışmaz mı? Lafa gelince her şey güzel, hiçbir şey güzel değil.” diye anlattı.