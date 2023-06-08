İstanbul'da jant kapağı üretimi yapan iş yerinde yangın Beylikdüzü’nde jant kapağı üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA

İstanbul Yakuplu Mermerciler Sanayi Sitesi’nde, jant kapağı üretimi yapan bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar boyalara sıçradı.

Bir anda tutuşan boyalı maddeler nedeniyle fabrikayı duman kapladı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Büyümeden söndürüldü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yaşanan anları anlatan Burak Özdemir isimli vatandaş, "Herkes dışarıya çıkmış içeride şu anda kimse yok. Bunlar plastik jant kapağı üretiyor. Boya olduğu için onlara sıçramış.” dedi.