İstanbul'da jant kapağı üretimi yapan iş yerinde yangın

İHA
İstanbul Yakuplu Mermerciler Sanayi Sitesi’nde, jant kapağı üretimi yapan bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar boyalara sıçradı.
Bir anda tutuşan boyalı maddeler nedeniyle fabrikayı duman kapladı.
Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Büyümeden söndürüldü
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yaşanan anları anlatan Burak Özdemir isimli vatandaş, "Herkes dışarıya çıkmış içeride şu anda kimse yok. Bunlar plastik jant kapağı üretiyor. Boya olduğu için onlara sıçramış.” dedi.