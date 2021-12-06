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    İstanbul'da KADES hayat kurtardı

    Dini nikahlı eşinin rehin aldığı kadın, KADES uygulamasıyla hayatta kaldı. Eve gelen özel harekat polisleri, İ.G. isimli kocayı kolundan vurarak etkisiz hale getirdi.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:07
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    İstanbul'da KADES hayat kurtardı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olayda  A.G. isimli kadın, dini nikâhlı eşi İ.G. ile kavga etmeye başladı.

    İ.G. isimli kişi, elinde silahla eşi A.G.’yi rehin aldı.

    TELEFONDAKİ UYGULAMAYLA POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

    Bu sırada A.G.,  telefonundan Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES)  polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı.

    İstanbul'da KADES hayat kurtardı

    KADIN KURTARILDI

    Ekipler, evde alıkonulan A.G.'yi  kurtardı.

    KENDİMİ VURACAĞIM DEDİ

    Şüpheli İ.G. de silahı kendi başına dayadı ve kendini vuracağını söyledi.

    POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Müzakereci polislerince ikna edilemeyen İ.G., olay yerinde bulunan özel harekât polislerince düzenlenen operasyon sonucu dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi.

    ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yakalanan şüpheli tedavi için hastaneye kaldırılırken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

    İstanbul da KADES hayat kurtardı #1

    İstanbul da KADES hayat kurtardı #2

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