Şişli’de bir markette alışveriş yapan üç kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle kaçtı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde saat 20.25 sıralarında Şişli Kuştepe’de akşam saatlerinde bir markette alışveriş yapan üç kadın, ardından kasa sırasına girdi.

Burada kasiyer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri, genç kasiyere saldırarak tokat attı.

Genç kasiyere saldırdı

Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi.

Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının ifadesini aldıktan sonra marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İstanbul’da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada ViDEO

İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan kadınların D.G. ve L.Ç. oldukları tespit edildi.

İHA'nın aktardığına göre devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.