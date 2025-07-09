İstanbul'da kahvehanede silahlı gasp kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir kahvehanede oturan bir vatandaşın yanına, kendisine borcu olduğu iddia edilen bir kişi geldi.

Kısa süreli konuşmanın ardından borçlu olan şahıs, masanın üzerinde duran cep telefonunu alarak hızla uzaklaşmaya çalıştı.

SİLAHIN KABZASIYLA BAŞINA VURDU

Bu esnada telefonun sahibi duruma müdahale etmek isteyince saldırgan, elindeki silahın kabzasıyla mağdurun başına sertçe vurdu.

ZANLI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran adam acı içerisinde kafasını tutarken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖNCE AMBULANS, SONRA POLİS GELDİ"

Olayı anlatan esnaf Hikmet Güler, "Burada yemek yiyorduk arkadaşlarla. Yaşar diye biri var, her gün gelir kahvede çayını içer. O sırada bir araba geldi. Sandık ki kafasına cam şişesi attı. Silah kabzası ile vurmuş halbuki. Adamın kafası kanadı. Önce ambulans, sonra polis geldi." dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganın soğukkanlı tavırları ve mağdura uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.